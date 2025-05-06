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Долгосрочная аренда пентхаусов в Polemidia Municipality, Кипр

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3
Трехкомнатный пентхаус с частной крышей предлагает захватывающий панорамный вид. Расположенн…
$2,604
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Новый 3-спальный дом на верхнем этаже для аренды с лофтом. Доступно для аренды
$2,264
в месяц
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Агентство
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Пентхаус 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Новый 2-комнатный пентхаус в аренду Аренда: 2-комнатный пентхаус в Kato Polemidia Этот двух…
$2,491
в месяц
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Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
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