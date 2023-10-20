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Коммерческая недвижимость в Pera Chorio, Кипр

1 объект найдено
Коммерческая в Пера Хорио, Кипр
Коммерческая
Пера Хорио, Кипр
Two-story building situated in Pera Chorio, Nicosia, formerly used as an educational facilit…
Цена по запросу
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