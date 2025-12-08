Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Pentalia
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Pentalia, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира в Пенталия, Кипр
Квартира
Пенталия, Кипр
Отличное соотношение цены и качества - перейдите к собственности на продажу. Убегайте от ру…
$18,437
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Пенталия, Кипр
Квартира
Пенталия, Кипр
Большой жилой участок земли в деревне Пенталья, Пафос. Недвижимость находится в 2 зонах пла…
$172,848
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Pentalia, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти