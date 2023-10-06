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Коттеджи с видом на море в Пафос, Кипр

Сообщество Мандрия
19
Коттедж В архив
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23 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€347,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€341,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€341,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€347,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€286,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Сообщество Талас, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Сообщество Талас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 157 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€470,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Цада, Кипр
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Цада, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 121 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€430,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Pomos, Кипр
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Pomos, Кипр
Комнаты 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Небольшой проект готовых под ключ вилл. Высокого уровня технические характеристики,частные б…
€390,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Героскипу, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 163 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€360,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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