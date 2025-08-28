Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Pano Panagia
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Pano Panagia, Кипр

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус в Пано-Панайя, Кипр
Пентхаус
Пано-Панайя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 4/4
3-комнатный пентхаус Трехкомнатная квартира предназначена для тех, кто ценит пространство и …
$971,674
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Параметры недвижимости в Pano Panagia, Кипр

