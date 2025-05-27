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Долгосрочная аренда магазинов в Никосии, Кипр

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3 объекта найдено
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Этаж 2
Офисы / выставочный зал / подвал доступны для аренды. Здание состоит из выставочного зала н…
$1,359
в месяц
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Магазин 565 м² в Никосия, Кипр
Магазин 565 м²
Никосия, Кипр
Площадь 565 м²
Ideally located Shop in the City center of Nicosia near all amenities and services. Is suit…
$8,501
в месяц
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Магазин 80 м² в Никосия, Кипр
Магазин 80 м²
Никосия, Кипр
Площадь 80 м²
Full renovated shop available for RENT in city center with parking. 80sqm+40sqm Mezzanine
$1,417
в месяц
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