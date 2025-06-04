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Производственные здания в Никосии, Кипр

коммерческая недвижимость
248
отели
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офисы
57
инвестиционная недвижимость
92
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3 объекта найдено
Производство 3 126 м² в Строволос, Кипр
Производство 3 126 м²
Строволос, Кипр
Площадь 3 126 м²
Угловой промышленный участок, прилегающий к зеленой зоне и государственной земле, общей площ…
$915,443
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Производство 800 м² в Никосия, Кипр
Производство 800 м²
Никосия, Кипр
Площадь 800 м²
Промышленный участок площадью примерно 7 310 кв.м. с промышленным зданием на первом этаже пл…
$2,45 млн
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Производство 523 м² в Dali, Кипр
Производство 523 м²
Dali, Кипр
Площадь 523 м²
Актив относится к двухэтажному коммерческому складу, который в настоящее время сдается в аре…
$640,810
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