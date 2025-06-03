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Долгосрочная аренда домов с бассейном в Nicosia Muncipality, Кипр

муниципалитет Никосия
4
11 объектов найдено
Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Очень красивый, аристократический дом, расположенный в лучшем районе Энгоми, Никосия. 🏡 Общ…
$22,176
в месяц
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Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 636 м²
La Maison Real Estate is delighted to present a spectacular property in Ayioi Omologites. Th…
$5,544
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Spacious 4BR Property for Rent I with Storage Room I Maid Room I Good Location. La Mais…
$8,174
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Relaxing Lifestyle Detached House in the Tranquil Environs of Egkomi-Makedonitissa Nestled …
$1,962
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Площадь 250 м²
La Maison Estates is thrilled to introduce this stunning 4-bedroom property, complete with a…
$4,141
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 670 м²
Excellent 5 bedrooms house in Engomi area. Experience the illusion of space in this wonderf…
$1,66 млн
в месяц
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Дом в Никосия, Кипр
Дом
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
This luxury home is situated in a nice neiborhood of Engomi  area and enclosed by mature gar…
$6,653
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Суперсовременный дом с пятью спальнями площадью 650 кв. м (450 кв. м плюс подвал 200 кв. м),…
$9,979
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Luxury Home in Engomi: Exquisite Living in a Prime Location This exceptional luxury home is…
$6,539
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
The house consists of 5 large en suite bedrooms, 2 on the upper floor with a kitchenette and…
$7,207
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 435 м²
For rent fantastic house in Engomi, very near to Hilton Park Hotel and Alpha Mega Supermarke…
$3,487
в месяц
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Параметры недвижимости в Nicosia Muncipality, Кипр

с садом
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