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Долгосрочная аренда домов с садом в Nicosia Muncipality, Кипр

муниципалитет Никосия
4
14 объектов найдено
Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Очень красивый, аристократический дом, расположенный в лучшем районе Энгоми, Никосия. 🏡 Общ…
$22,176
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Located in one of Nicosia’s most quiet residential areas this outstanding 5 bedroom property…
$4,213
в месяц
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Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 636 м²
La Maison Real Estate is delighted to present a spectacular property in Ayioi Omologites. Th…
$5,544
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Spacious 4BR Property for Rent I with Storage Room I Maid Room I Good Location. La Mais…
$8,174
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Relaxing Lifestyle Detached House in the Tranquil Environs of Egkomi-Makedonitissa Nestled …
$1,962
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 670 м²
Excellent 5 bedrooms house in Engomi area. Experience the illusion of space in this wonderf…
$1,66 млн
в месяц
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Elegant Three-Storey Semi-Detached Furnished House for Lease in Lycavitos We are pleased to…
$2,507
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Суперсовременный дом с пятью спальнями площадью 650 кв. м (450 кв. м плюс подвал 200 кв. м),…
$9,979
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Introducing an exceptional residence situated on a 600 sqm plot, boasting a spacious interna…
$4,141
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Simply Stunning Residence with Premium Features in Engomi Ground Floor: An expansive open-p…
$2,943
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Luxury Home in Engomi: Exquisite Living in a Prime Location This exceptional luxury home is…
$6,539
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
The house consists of 5 large en suite bedrooms, 2 on the upper floor with a kitchenette and…
$7,207
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 435 м²
For rent fantastic house in Engomi, very near to Hilton Park Hotel and Alpha Mega Supermarke…
$3,487
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Luxury Living in Engomi: This luxurious property is nestled in the heart of Engomi, one of N…
$5,449
в месяц
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Параметры недвижимости в Nicosia Muncipality, Кипр

с бассейном