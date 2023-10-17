Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Никосия
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Никосия, Кипр

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 119 кв.м В Протарасе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€227,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти