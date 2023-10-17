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Земельные участки в Никосия, Кипр

112 объектов найдено
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Площадь 545 м²
Участок под застройку на продажу в Никосии, столице Кипра. Участок находится  недалеко от вс…
€170,850
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Engomi Plots No. 36 - это строительный участок для продажи в Никосии, столице Кипра. Участок…
€175,000
Земельные участки в Строволос, Кипр
Земельные участки
Строволос, Кипр
Площадь 299 м²
Представляем единственную в своем роде коммерческую недвижимость, расположенную в самом серд…
€2,50 млн
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 528 кв.м. В Никосии
€164,900
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 528 кв.м. В Никосии
€164,900
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 528 кв.м. В Никосии
€164,900
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 528 кв.м. В Никосии
€164,900
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 524 кв.м. В Никосии
€164,050
Земельные участки 1 комната в Tseri, Кипр
Земельные участки 1 комната
Tseri, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2221 кв.м. В Никосии
€225,000
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Продается земельный участок с коэффициентом постройки 50% в Като Пиргос, расстояние до моря …
€900,000
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Продается земельный участок площадью 6180 кв.м. В Никосии
€600,000
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Продается земельный участок площадью 36930 кв.м. В Никосии
€425,000
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Продается земельный участок площадью 1320 кв.м. В Никосии
€1,08 млн
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Продается земельный участок площадью 19910 кв.м. В Никосии
€590,000
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Продается земельный участок площадью 716 кв.м. В Никосии
€530,000
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Продается земельный участок площадью 7916 кв.м. В Никосии
€380,000
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Продается земельный участок площадью 979 кв.м. В Никосии
€540,000
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Продается земельный участок площадью 9309 кв.м. В Никосии
€300,000
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Продается земельный участок площадью 2397 кв.м. В Никосии
€520,000
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Продается земельный участок площадью 1342 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, п…
€950,000
Земельные участки в Никосия, Кипр
Земельные участки
Никосия, Кипр
Engomi Plots No. 90 - это строительный участок для продажи в Никосии, столице Кипра. Участок…
€192,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 538 кв.м. В Никосии
€168,300
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 582 кв.м. В Никосии
€181,900
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 532 кв.м. В Никосии
€166,600
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 619 кв.м. В Никосии
€192,950
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 626 кв.м. В Никосии
€194,650
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 574 кв.м. В Никосии
€179,350
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 592 кв.м. В Никосии
€186,150
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 529 кв.м. В Никосии
€166,600
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 526 кв.м. В Никосии
€166,600
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