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Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр

Пейя, Кипр
от
€480,000
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10
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О комплексе

Предлагаются качественные виллы с панорамным видом на море и горы, парковочными местами, садами, бассейнами 3 x 6 м.

Удобства и оснащение в доме
  • Двойные стеклопакеты
  • Подготовка для установки кондиционеров
  • Стенные шкафы
  • Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе, всего в 3 минутах от песчаных пляжей Корал-Бэй, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.

  • Школа - 2 км
  • Пляж - 1 км
  • Магазины - 1 км
  • Бары и рестораны - 1 км
  • Пафос - 10 км
  • Пейя - 2 км
  • Корал-Бэй - 1 км
  • Поле для гольфа - 5 км
  • Гавань - 2 км
  • Аэропорт Пафоса - 20 км
  • Аэропорт Ларнаки - 150 км
Местонахождение новостройки
Пейя, Кипр

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Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€480,000
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