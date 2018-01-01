Резиденция с бассейном в живописном районе, Авгору, Кипр

Предлагаются элитные виллы с бассейнами, открытыми террасами, садами на крыше и зонами барбекю.
Площадь земельных участков - от 341 м2 до 382 м2.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с зеленым парком и всей необходимой инфраструктурой, включая магазины, рестораны и кафе, в нескольких минутах от пляжей.
Предлагаются высококачественные виллы и таунхаусы со средиземноморскими садами и парковочными местами.
Возможно строительство бассейна для каждого дома.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от двух парков, рядом с автомагистралью, всего в 3 км (5 минут езды) от центра города Пафос, пляжа и международной школы.
Магазины - 5 минут
Центр города - 5 минут
Автомагистраль - 3 минуты
Порт - 15 минут
Аэропорт Пафоса - 12 минут
Аэропорт Ларнаки - 80 минут
Лимассол - 40 минут
Никосия - 95 минут
Агентство недвижимости Taysmond представляет элитный жилой комплекс на побережье одного из самых востроебованных районов города Лимассол. Благодаря прекрасному расположению рядом с пристанью для яхт St. Raphael Marina и лучшими ресторанами Лимассола, вы сможете наслаждаться комфортом в непосредственной близости к объектам инфраструктуры.
В этом комплексе предлагаются для продажи всего пять квартир и два роскошных пентхауса, что обеспечивает приватность и эксклюзивность. Каждая квартира включает два парковочных места, кладовую и комнату для прислуги, обеспечивая удобство и комфорт для вас и вашей семьи.
В комплексе также имеется бассейн, тренажерный зал и сауна, чтобы вы могли вести здоровый образ жизни. Море с оборудованными пляжами находится всего в нескольких шагах от комплекса.
Сдача проекта: ноябрь 2024 года
В этом комплексе на продажу выставлены два пентхауса, каждый с двумя спальнями и площадью 358 кв.м., по цене €6 050 000.
НДС не включен в цену.