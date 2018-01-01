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Резиденция с бассейном в живописном районе, Авгору, Кипр

Авгору, Кипр
от
€221,000
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20
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О комплексе

Резиденция состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов и располагает большим бассейном.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном живописном районе.

  • Пляжи Айя-Напы и Ларнаки - 15 минут езды
  • Аэропорт Ларнаки - 25 минут езды
  • Супермаркет - 1 км
  • Ресторан - 1 км
Местонахождение новостройки
Авгору, Кипр

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Резиденция с бассейном в живописном районе, Авгору, Кипр
Авгору, Кипр
от
€221,000
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