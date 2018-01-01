Комплекс вилл рядом с автомагистралью и полем для гольфа, Тсада, Кипр

Предлагаются апартаменты с террасами.
Пентхаус имеет террасу на крыше.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Крупнейший парк Ларнаки - 200 метров
Соленое озеро Ларнаки - 500 метров
Центра Ларнаки - 3 минуты
Пляж - 5 минут
Предлагаются апартаменты с верандами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют сады на крыше.
Окончание строительства - июль 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет в спальнях
Кухонная мебель
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки электрических жалюзи
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах от порта и центра Лимассола.