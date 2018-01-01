  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Комплекс вилл рядом с автомагистралью и полем для гольфа, Тсада, Кипр

Комплекс вилл рядом с автомагистралью и полем для гольфа, Тсада, Кипр

Цада, Кипр
от
€838,000
;
3
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами.

Резиденция располагает клубом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится среди холмов, рядом со всей необходимой инфраструктурой и полем для гольфа.

  • Ближайший пляж - 30 минут
  • Центр Пафоса - 15 минут
  • Археологические достопримечательности - 30 минут
  • Порт и набережная - 20 минут
  • Торговый центр - 20 минут
  • Автомагистраль - 5 минут
  • Международный аэропорт - 15 минут
Местонахождение новостройки
Цада, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты, занимающие весь этаж, с собственными бассейнами и панорамным видом, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€968,000
Жилой комплекс Элитная вилла с бассейном, теннисным кортом и панорамным видом в 50 метрах от пляжа, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€5,20 млн
Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-455 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€2,35 млн
Жилой комплекс Комплекс вилл в 300 метрах от моря, Хлорака, Кипр
Chloraka, Кипр
от
€963,000
Жилой комплекс Новый комплекс вилл недалеко от пляжей, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€934,500
Вы просматриваете
Комплекс вилл рядом с автомагистралью и полем для гольфа, Тсада, Кипр
Цада, Кипр
от
€838,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл рядом с морем, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл рядом с морем, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€680,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами и панорамным видом на море. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 10 минут Море - 3 минуты Торговые центры - 15 минут Поле для гольфа - 5 минут
Жилой комплекс Резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€385,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с террасами. Пентхаус имеет террасу на крыше. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Крупнейший парк Ларнаки - 200 метров Соленое озеро Ларнаки - 500 метров Центра Ларнаки - 3 минуты Пляж - 5 минут
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с центром Лимассола, Като Полемидия, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с центром Лимассола, Като Полемидия, Кипр
Tserkezoi Municipality, Кипр
от
€255,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с верандами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют сады на крыше. Окончание строительства - июль 2024 года. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет в спальнях Кухонная мебель Видеодомофон Подготовка для установки кондиционеров Подготовка для установки электрических жалюзи Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах от порта и центра Лимассола.
Realting.com
Перейти