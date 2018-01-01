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Новая резиденция на вершине холма с панорамным видом в спокойном живописном районе, Пейя, Кипр

Пейя, Кипр
от
€1,50 млн
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9
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О комплексе

Предлагаются просторные функциональные виллы с инфинити- бассейном, садом, парковкой и панорамным видом на море и окрестности.

Окончание строительства - 2025 год.

Расположение и объекты поблизости
  • Центр Пафоса - 16 км
  • Аэропорт Пафоса - 33,6 км
  • Аэропорт Ларнаки - 147 км
  • Супермаркет - 5 км
  • Частная английская школа - 4,4 км
  • Рестораны - 1,5 км
  • Песчаные пляжи - 4 км
  • Торговый центр - 17 км
Местонахождение новостройки
Пейя, Кипр

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Новая резиденция на вершине холма с панорамным видом в спокойном живописном районе, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€1,50 млн
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