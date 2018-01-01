Новая резиденция на вершине холма с панорамным видом в спокойном живописном районе, Пейя, Кипр

Предлагаются элитные апартаменты с парковочными местами и живописным видом на город и Средиземное море.
Резиденция располагает садом на крыше и бассейном.
Особенности квартир
Каждая квартира включает одну или две спальни, ТВ-зал, современную оборудованную кухню, просторную гостиную с выходом на балкон.
Удобства и оснащение в доме
Современная кухонная бытовая техника
Солнечные водонагреватели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре города, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Аэропорт - 17 км
Супермаркет - 100 метров
Пляж - 1,3 км
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами.
Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Тала находится в 6 км к северу от Пафоса и примерно в 4 км от моря.
Предлагаются виллы с зонами барбекю и зонами отдыха, бассейнами, садами с кустарниками, оливковыми и цитрусовыми деревьями, парковочными местами.
Особенности квартир
Каждый дом включает современную кухню, гостиную, столовую, три спальню, две ванные комнаты и гостевой туалет.
Удобства и оснащение в доме
Система полива
Мраморный пол
Высококачественная кухня
Паркетный пол в спальнях
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Подготовка для установки кондиционеров
Солнечные водонагреватели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с пляжем и набережной.
Пляж - 1,5 км
Супермаркет - 190 метров
Аэропорт - 14,3 км
Ресторан - 1,5 км