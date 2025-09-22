  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Лимасол
  4. Жилой комплекс ав

Жилой комплекс ав

муниципалитет Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
;
Жилой комплекс ав
1
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32722
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Лимасол
  • Город
    муниципалитет Лимасол

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

вбдавдвадваваав

Местонахождение на карте

муниципалитет Лимасол, Кипр
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Vision
Гермасойя, Кипр
от
$402,197
Жилой комплекс Northern Park
район Фамагуста, Кипр
от
$129,340
Многоквартирный жилой дом AURA
Konia, Кипр
от
$273,848
НДС
Жилой комплекс Marina-View Residence in Larnaca
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$1,13 млн
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$523,656
Вы просматриваете
Жилой комплекс ав
муниципалитет Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
Показать все Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$409,280
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 81–282 м²
5 объектов недвижимости 5
захватывающий беспрепятственный вид на мореЗакрытый жилой комплекс отдает приоритет безопасности и комфортудинамичный город, сочетающий богатое историческое наследиерасположен напротив набережной Като Пафос - 5 минут ходьбы до нетронутых пляжейудобно расположенный район с легким доступом к п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
81.3 – 111.6
417,754 – 557,005
Квартира 3 комнаты
160.3 – 282.0
881,924 – 1,09 млн
Квартира
110.6
487,379
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Oleander Homes
Жилой комплекс Oleander Homes
Жилой комплекс Oleander Homes
Жилой комплекс Oleander Homes
Жилой комплекс Oleander Homes
Показать все Жилой комплекс Oleander Homes
Жилой комплекс Oleander Homes
район Пафос, Кипр
от
$2,79 млн
Площадь 730 м²
1 объект недвижимости 1
Oleander Homes — это эксклюзивный комплекс из 8 вилл, расположенных в престижной зоне между Арму и Конией, на возвышенности с захватывающим видом на город Пафос и Средиземное море. Просторная четырёхкомнатная вилла включает в себя тёплый пол, систему охлаждения VRV, солнечные панели 10.1 кВт…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
Показать все Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$283,033
Площадь 72–101 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс Eos — новый проект от Adwan Real Estate, расположенный в самом сердце Ларнаки, на тихой улице прямо напротив комплекса Helios. Здесь гармонично сочетаются удобства городской жизни и атмосфера уединённого отдыха. Всего 8 просторных апартаментов с 1 и 2 спальнями, крытыми веранд…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Почему стоит купить квартиру в Luma Genesis, Пафос — обзор проекта и рынка недвижимости
22.09.2025
Почему стоит купить квартиру в Luma Genesis, Пафос — обзор проекта и рынка недвижимости
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Показать все публикации