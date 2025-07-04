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Luma Developers

Pellapaisiou street 12, Paphos 8049,Cyprus
;
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 08:15
(UTC+3:00, Europe/Athens)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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