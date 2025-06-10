Квартира в новостройке NCP-133 Sky Sakarya is a landmark development in the heart of Famagusta

О проекте:
Sky Sakarya — это знаковый жилой и коммерческий комплекс в самом сердце Фамагусты, сочетающий городскую жизнь с инвестиционными возможностями. Занимая площадь 5 000 м², проект включает два блока с террасами, где размещаются магазины, офисы и квартиры. Расположен между двумя главными артериями города — бульваром Гази Мустафа Кемаля и дорогой Саламис — и предлагает отличную транспортную доступность, современную инфраструктуру и активную городскую среду.
Ключевые особенности:
Престижное расположение в центре Фамагусты, рядом с EMU и всеми основными сервисами
2 200 м² коммерческих площадей: магазины, рестораны и офисы
Городская жизнь с зарядками для электромобилей, велодорожками и профессиональным управлением
Финальный проект в трилогии Döveç (рядом с Golden Residence и Terrace Park)
Ресепшен и лобби для жилых и офисных помещений
Идеально для городской жизни и долгосрочных инвестиций
Доступные типы квартир:
Sky Sakarya предлагает разнообразие планировок: от 1+1 до пентхаусов, все с просторными планировками, стильными интерьерами и умной функциональностью.
1+1 квартиры от 105 м²
2+1 квартиры от 89 м²
3+1 квартиры от 147.27 м²
Преимущества расположения:
2 минуты до Восточного Средиземноморского университета
2 минуты до университета Ада Кент
2 минуты до больниц и аптек
1 минута до центра города и общественного транспорта
5 минут до фитнес-центров
10 минут до пляжа
Инфраструктура:
Закрытый бассейн с подогревом, СПА и массажный центр
Спортзал, баскетбольная площадка и детская зона
Кафе, рестораны, салон красоты
Велостоянки и зарядки для электромобилей
Консьерж, ресепшен, управление резиденцией
Центральный генератор, высокоскоростной интернет, умный дом
Тёплые полы в ванных, солнечные панели, душевые «тропический дождь»
Платежные условия:
Группа Döveç предлагает гибкие планы рассрочки и оплату наличными для удобства и быстрой сделки.
О нас:
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