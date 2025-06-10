Квартира в новостройке NCP-133 Sky Sakarya is a landmark development in the heart of Famagusta

О проекте:

Sky Sakarya — это знаковый жилой и коммерческий комплекс в самом сердце Фамагусты, сочетающий городскую жизнь с инвестиционными возможностями. Занимая площадь 5 000 м², проект включает два блока с террасами, где размещаются магазины, офисы и квартиры. Расположен между двумя главными артериями города — бульваром Гази Мустафа Кемаля и дорогой Саламис — и предлагает отличную транспортную доступность, современную инфраструктуру и активную городскую среду.

Ключевые особенности:

Престижное расположение в центре Фамагусты, рядом с EMU и всеми основными сервисами

2 200 м² коммерческих площадей: магазины, рестораны и офисы

Городская жизнь с зарядками для электромобилей, велодорожками и профессиональным управлением

Финальный проект в трилогии Döveç (рядом с Golden Residence и Terrace Park)

Ресепшен и лобби для жилых и офисных помещений

Идеально для городской жизни и долгосрочных инвестиций

Доступные типы квартир:

Sky Sakarya предлагает разнообразие планировок: от 1+1 до пентхаусов, все с просторными планировками, стильными интерьерами и умной функциональностью.

1+1 квартиры от 105 м²

2+1 квартиры от 89 м²

3+1 квартиры от 147.27 м²

Преимущества расположения:

2 минуты до Восточного Средиземноморского университета

2 минуты до университета Ада Кент

2 минуты до больниц и аптек

1 минута до центра города и общественного транспорта

5 минут до фитнес-центров

10 минут до пляжа

Инфраструктура:

Закрытый бассейн с подогревом, СПА и массажный центр

Спортзал, баскетбольная площадка и детская зона

Кафе, рестораны, салон красоты

Велостоянки и зарядки для электромобилей

Консьерж, ресепшен, управление резиденцией

Центральный генератор, высокоскоростной интернет, умный дом

Тёплые полы в ванных, солнечные панели, душевые «тропический дождь»

Платежные условия:

Группа Döveç предлагает гибкие планы рассрочки и оплату наличными для удобства и быстрой сделки.

О нас:

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