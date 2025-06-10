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  3. Квартира в новостройке NCP-133 Sky Sakarya is a landmark development in the heart of Famagusta

Квартира в новостройке NCP-133 Sky Sakarya is a landmark development in the heart of Famagusta

район Фамагуста, Кипр
от
$245,163
;
3
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 27094
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Фамагуста

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Sky Sakarya — это знаковый жилой и коммерческий комплекс в самом сердце Фамагусты, сочетающий городскую жизнь с инвестиционными возможностями. Занимая площадь 5 000 м², проект включает два блока с террасами, где размещаются магазины, офисы и квартиры. Расположен между двумя главными артериями города — бульваром Гази Мустафа Кемаля и дорогой Саламис — и предлагает отличную транспортную доступность, современную инфраструктуру и активную городскую среду.

Ключевые особенности:

  • Престижное расположение в центре Фамагусты, рядом с EMU и всеми основными сервисами

  • 2 200 м² коммерческих площадей: магазины, рестораны и офисы

  • Городская жизнь с зарядками для электромобилей, велодорожками и профессиональным управлением

  • Финальный проект в трилогии Döveç (рядом с Golden Residence и Terrace Park)

  • Ресепшен и лобби для жилых и офисных помещений

  • Идеально для городской жизни и долгосрочных инвестиций

Доступные типы квартир:
Sky Sakarya предлагает разнообразие планировок: от 1+1 до пентхаусов, все с просторными планировками, стильными интерьерами и умной функциональностью.

  • 1+1 квартиры от 105 м²

  • 2+1 квартиры от 89 м²

  • 3+1 квартиры от 147.27 м²

Преимущества расположения:

  • 2 минуты до Восточного Средиземноморского университета

  • 2 минуты до университета Ада Кент

  • 2 минуты до больниц и аптек

  • 1 минута до центра города и общественного транспорта

  • 5 минут до фитнес-центров

  • 10 минут до пляжа

Инфраструктура:

  • Закрытый бассейн с подогревом, СПА и массажный центр

  • Спортзал, баскетбольная площадка и детская зона

  • Кафе, рестораны, салон красоты

  • Велостоянки и зарядки для электромобилей

  • Консьерж, ресепшен, управление резиденцией

  • Центральный генератор, высокоскоростной интернет, умный дом

  • Тёплые полы в ванных, солнечные панели, душевые «тропический дождь»

Платежные условия:
Группа Döveç предлагает гибкие планы рассрочки и оплату наличными для удобства и быстрой сделки.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 105.0
Цена за м², USD 2,335
Цена квартиры, USD 245,163
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 89.0
Цена за м², USD 2,311
Цена квартиры, USD 205,658
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 147.0
Цена за м², USD 2,766
Цена квартиры, USD 406,669

Местонахождение на карте

район Фамагуста, Кипр

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Квартира в новостройке NCP-133 Sky Sakarya is a landmark development in the heart of Famagusta
район Фамагуста, Кипр
от
$245,163
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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