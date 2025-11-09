Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Meladeia
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Meladeia, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира в Meladeia, Кипр
Квартира
Meladeia, Кипр
Land 1: A 13,044 sqm agricultural land in Zone G3 with a building factor of 10% and a covera…
$243,854
Оставить заявку
Квартира в Meladeia, Кипр
Квартира
Meladeia, Кипр
This is a 13,044 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, classified under Zone G3. …
$116,121
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Meladeia, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти