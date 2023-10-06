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Виллы с бассейном в Лимасол, Кипр

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11 объектов найдено
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Akrotiri, Кипр
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 2
Новый неповторимый проект состоит из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побер…
€979,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Этаж 1
В продажу вышел новый проект современных вилл в в городе Лефке, Ченгизкёй. Проект состоит из…
€580,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с беседкой в Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с беседкой
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект комплекса вилл на Северном Кипре. Проект будет состоять из 11 …
€441,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Этаж 1
Еще один проект на Северном Кипре в районе Бахчели. Проект состоит из 14 вилл высокого качес…
€872,000
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€990,000
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Asgata, Кипр
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Asgata, Кипр
Комнаты 1
Площадь 1 540 м²
Количество этажей 3
Предлагаем комплекс из 3 вилл на продажу в деревне Асгата. Комплекс расположен уединенно, на…
€1,20 млн
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию роскошные виллы в самом уникальном жилом комплексе Средиземного м…
€8,30 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 620 м²
Количество этажей 1
Продается современная новая вилла с 8 спальнями с прекрасным видом на порт Лимассола. Вилла …
€3,00 млн
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Лимасол, Кипр
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Лимасол, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 500 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 7 спальных комнат,…
€1,85 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 630 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 630 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,60 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Kakopetria, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kakopetria, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€2,20 млн

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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