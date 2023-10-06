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Количество комнат в Лимасол, Кипр

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5 объектов найдено
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 152 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
€274,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
€274,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 181 м²
Продается отдельный современный дом с четырьмя спальнями в Дали, район Каллифея - провинция …
€289,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 181 м²
Продается отдельный современный дом с четырьмя спальнями в Дали, регион Каллитея - провинция…
€289,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 193 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
€520,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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