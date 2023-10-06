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Кипр
Земельные участки
Лимасол
Земельные участки в Лимасол, Кипр
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120 объектов найдено
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1035 кв.м. В Лимассоле
€1,19 млн
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы
€1,01 млн
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 622 кв.м. В Лимассоле
€395,000
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 3986 кв.м. В Лимассоле
€735,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 5790 кв.м. В Лимассоле
€1,73 млн
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 896 кв.м. В Лимассоле
€1,09 млн
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1004 кв.м. В Лимассоле
€395,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 881 кв.м. В Лимассоле
€890,000
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Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 622 кв.м. В Лимассоле
€395,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 881 кв.м. В Лимассоле
€890,000
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 611 кв.м. В Лимассоле
€490,000
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 762 кв.м. В Лимассоле
€460,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 752 кв.м. В Лимассоле
€315,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 781 кв.м. В Лимассоле
€535,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Ypsonas, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 752 кв.м. В Лимассоле
€315,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 298 кв.м. В Лимассоле
€210,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 8644 кв.м. В Лимассоле
€690,000
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Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 15600 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориал…
€1,70 млн
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Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1672 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориаль…
€1,50 млн
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Земельные участки с видом на горы
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 3222 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. На участке е…
€850,000
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 760 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, по…
€600,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на горы
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 12041 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, …
€600,000
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 11811 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, …
€520,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на горы
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 10554 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, …
€740,000
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 2623 кв.м. В Лимассоле. Хорошая возможность для инвести…
€3,50 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на горы
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 24500 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, …
€500,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 2501 кв.м. В Лимассоле. На территории строение, подведе…
€2,30 млн
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Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 7700 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, п…
€550,000
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Земельные участки с видом на горы
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 4300 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, п…
€825,000
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Земельные участки с видом на горы
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, …
€900,000
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