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Дома с видом на море в Лимасол, Кипр

Ypsonas
4
105 объектов найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 287 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,90 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,40 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 184 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€610,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 224 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€650,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 128 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€420,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€3,40 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 532 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 532 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,90 млн
Дом 5 спален с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 634 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 634 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€3,50 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 314 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Второй этаж состоит из 4 спальных к…
€2,75 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€680,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 1 167 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€11,50 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 285 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат,…
€2,20 млн
Дом 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 8
Площадь 285 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€1,30 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 230 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
€900,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 360 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,00 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€600,000
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 314 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,70 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 285 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€880,000
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 621 м²
Описание проекта Данный комплекс - это оазис роскоши и комфорта в горном массиве вблизи Лима…
€2,93 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 280 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€3,00 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,50 млн
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 630 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 630 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 гостиных, …
€2,40 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€350,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€600,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 295 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной душ…
€679,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,29 млн
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 575 м²
Роскошная 5-спальная вилла с потрясающим видом на море, расположенная всего в 3 минутах езды…
€3,00 млн
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 657 м²
Продается великолепная вилла, выполненная в современном дизайне с яркими, отличительными эле…
€2,90 млн

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