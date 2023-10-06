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Отели в Лимасол, Кипр

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3 объекта найдено
Отель в Лимасол, Кипр
Отель
Лимасол, Кипр
Продается здание площадью 0 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью
€580,000
Отель 13 спален с парковкой, с видом на город в Лимасол, Кипр
Отель 13 спален с парковкой, с видом на город
Лимасол, Кипр
Количество спален 13
Площадь 900 м²
Продается здание площадью 900 кв.м В Лимассоле. здание расположен на 3уровнях. Первый этаж с…
€1,70 млн
Отель 700 комнат в Лимасол, Кипр
Отель 700 комнат
Лимасол, Кипр
Комнаты 700
€575,00 млн
Realting.com
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