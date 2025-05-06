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Долгосрочная аренда квартир в районе Ларнака, Кипр

муниципалитет Ларнака
14
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16 объектов найдено
Квартира 3 спальни в район Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3
Просторная 3-комнатная квартира для аренды в Ларнаке Откройте для себя эту ухоженную трехко…
$1,019
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Выдающаяся недвижимость в аренду! 2-комнатная квартира в аренду! Расположение: Makenzie Увле…
$2,831
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 3
Центр Ларнаки, совершенно новая полностью меблированная и полностью оборудованная 2-спальная…
$2,831
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в эту очаровательную квартиру с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, идеально…
$1,698
в месяц
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Квартира 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Ground Floor Apartment/House in the center of Larnaca for rent! The property has a big veran…
$2,180
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Two-bedroom apartment with nice veranda in a great location in Larnaca for rent! The apartme…
$1,090
в месяц
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Квартира 2 спальни в район Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Проект расположен в самом сердце Ларнаки и находится всего в 15 минутах ходьбы от набережной…
$1,359
в месяц
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
In the vibrant heart of Larnaca, a striking project stands tall, offering modern living and …
$1,635
в месяц
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
A modern luxury and spacious 3 bedroom’s apartment in the center of Larnaca for rent. The ap…
$2,725
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A gorgeous modern apartment in the center of Larnaca town for rent. The apartment is full fu…
$2,398
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
A gorgeous modern apartment in the center of Larnaca town for rent. The apartment is full fu…
$2,071
в месяц
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в эту очаровательную квартиру с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, идеально…
$1,698
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
A new 2-bedroom apartment on a modern building in Kamares area in Larnaca for rent. The apar…
$1,035
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
New Modern 2 bedrooms’ apartment near Finikoudes area in Larnaca! Walking distance to the be…
$2,289
в месяц
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 6
Перепродажа трехкомнатной квартиры с потрясающим видом на море Опыт прибрежной жизни в этой…
$2,140
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
A new 2-bedroom apartment on a modern building in Kamares area in Larnaca for rent. The apar…
$1,090
в месяц
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Параметры недвижимости в районе Ларнака, Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном
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