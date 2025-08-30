Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Долгосрочная аренда
  5. Бунгало

Долгосрочная аренда бунгало в Koinoteta Kissonergas, Кипр

Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Бунгало 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
3-комнатное бунгало с частным бассейном и панорамой Вид на море Доступный для долгосрочной …
$3,484
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти