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Квартиры с видом на море в Армяно-российская община, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Армяно-российская община, Кипр
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Армяно-российская община, Кипр
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоящий из 3-х роскошных апартаментов, занимающих весь этаж, со стильными интерье…
€750,000
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Армяно-российская община, Кипр
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Армяно-российская община, Кипр
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоящий из 3-х роскошных апартаментов, занимающих весь этаж, со стильными интерье…
€740,000

Параметры недвижимости в Армяно-российская община, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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