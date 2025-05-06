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Дома в Koinoteta Acheleias, Кипр

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Ашелия, Кипр
Дом 2 спальни
Ашелия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Дома с небольшим садом и барбекю. Название доступно!!! В двух одноэтажных домах все стены п…
$305,707
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Параметры недвижимости в Koinoteta Acheleias, Кипр

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