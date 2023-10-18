Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Kiti
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Kiti, Кипр

коммерческая недвижимость
7
Офис В архив
Очистить
4 объекта найдено
Офис в Meneou, Кипр
Офис
Meneou, Кипр
Это эксклюзивный проект смешанного использования, который разделен на четыре этапа. & Nbsp; …
Цена по запросу
Офис в Meneou, Кипр
Офис
Meneou, Кипр
This is an exclusive mixed-use project that is divided into four phases. Set in the tranquil…
Цена по запросу
Офис в Meneou, Кипр
Офис
Meneou, Кипр
Это эксклюзивный проект смешанного использования, который разделен на четыре этапа.& nbsp; Р…
Цена по запросу
Офис в Meneou, Кипр
Офис
Meneou, Кипр
Это эксклюзивный проект смешанного использования, который разделен на четыре этапа. & Nbsp; …
Цена по запросу
Realting.com
Перейти