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Дома в Kato Mylos, Кипр

1 объект найдено
Дом 5 спален в Kato Mylos, Кипр
Дом 5 спален
Kato Mylos, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Эта просторная недвижимость, построенная в 1998 году, может похвастаться 140 кв. м на каждом…
$498,309
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Параметры недвижимости в Kato Mylos, Кипр

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