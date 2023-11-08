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Жильё в Kato Mylos, Кипр

1 объект найдено
Вилла 1 комната с furnishings, с патио в Kato Mylos, Кипр
Вилла 1 комната с furnishings, с патио
Kato Mylos, Кипр
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Двухэтажная вилла 450 кв. метров и 1751 кв. метров земельного участка с панорамным видом на …
€1,10 млн

Параметры недвижимости в Kato Mylos, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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