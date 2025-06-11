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Инвестиционная недвижимость в Kato Deftera, Кипр

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1 объект найдено
Инвестиционная 120 м² в Като Дефтера, Кипр
Инвестиционная 120 м²
Като Дефтера, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
The asset located in Deftera community. The property consists of a shop on the ground floor …
$293,808
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