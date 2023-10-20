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Таунхаусы в Kathikas, Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Катикас, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€270,000

Параметры недвижимости в Kathikas, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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