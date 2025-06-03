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Квартиры около гольф-клуба в Фамагусте, Кипр

Айя-Напа
88
Паралимни
183
Протарас
71
Дериния
24
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Типы недвижимости в Фамагусте

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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