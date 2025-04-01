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Коммерческая недвижимость в Episkopi Pafou, Кипр

1 объект найдено
Коммерческое помещение 610 м² в Епископи, Кипр
Коммерческое помещение 610 м²
Епископи, Кипр
Площадь 610 м²
Количество этажей 4
Modern Apartments in Paphos – Prime Location & High-End Features Discover an exclusive resi…
$2,39 млн
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