  2. Кипр
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Долгосрочная аренда
  5. Бунгало
  6. Сад

Долгосрочная аренда бунгало с садом в East Limassol Municiplaity, Кипр

1 объект найдено
Бунгало 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Бунгало 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Добро пожаловать в бунгало вашей мечты, теперь доступное для аренды! Эта потрясающая недвижи…
$4,494
в месяц
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с видом на горы
