Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Арадиппу
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Арадиппу, Кипр

коммерческая недвижимость
14
инвестиционная недвижимость
3
магазины
3
Отель Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Отель в Арадиппу, Кипр
Отель
Арадиппу, Кипр
Продажа: Отель - Пафос, Пейя - Сент-Джордж Этот отель расположен в Сент-Джордже в районе Пей…
$5,81 млн
Оставить заявку
Отель в Арадиппу, Кипр
Отель
Арадиппу, Кипр
Продажа: Отель - Пафос, Пейя - Сент-Джордж Этот отель расположен в Сент-Джордже в районе Пей…
$5,81 млн
Оставить заявку
Отель в Арадиппу, Кипр
Отель
Арадиппу, Кипр
Продажа: Отель - Пафос, Пейя - Сент-Джордж Этот отель расположен в Сент-Джордже в районе Пей…
$5,81 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти