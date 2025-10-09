Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Larnakas
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис

Долгосрочная аренда офисов в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
5
5 объектов найдено
Офис 300 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 300 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 300 м²
This versatile commercial property is located on the main Larnaca–Limassol road in Kamares, …
$4,101
в месяц
Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Office on the 3rd floor in the Larnaca center, one facing the main road (Makariou Street) an…
$1,308
в месяц
Офис 80 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 80 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 80 м²
An office which is can be used as a shop, in the center of Larnaca for rent. It’s located on…
$872
в месяц
Офис 89 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 89 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 89 м²
An amazing office in the center of Larnaca for rent. The office is on the 5nd floor of the b…
$1,090
в месяц
Офис 76 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 76 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 76 м²
This landmark offices provides versatility and comfort. Located near the Radisson Blu Hotel …
$321,160
в месяц
