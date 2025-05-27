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Долгосрочная аренда квартир с бассейном в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
14
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
A gorgeous modern apartment in the center of Larnaca town for rent. The apartment is full fu…
$2,071
в месяц
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Параметры недвижимости в Demos Larnakas, Кипр

с садом
с видом на море