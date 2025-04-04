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Дома в Choletria, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Холетрия, Кипр
Дом 3 спальни
Холетрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
3 bedroom bungalow in Choletria, just a few minutes away from the heart of Paphos.ice view …
$238,865
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Параметры недвижимости в Choletria, Кипр

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