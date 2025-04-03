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Дома в Aplanta, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Aplanta, Кипр
Дом 3 спальни
Aplanta, Кипр
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Проект в Мазотосе предлагает роскошные и просторные апартаменты и виллы с частными бассейнам…
$1,79 млн
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Параметры недвижимости в Aplanta, Кипр

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов