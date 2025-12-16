Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Agios Nikolaos Pafou
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Agios Nikolaos Pafou, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Айос - Николайос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Айос - Николайос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция рядом с пляжами, Агиос Николаос, Кипр Предлагаются современные комфортабел…
$374,502
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Agios Nikolaos Pafou, Кипр

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти