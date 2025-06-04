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Квартиры-студии в Agios Georgios Lemesou, Кипр

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1 объект найдено
Студия в Агиос - Георгиос, Кипр
Студия
Агиос - Георгиос, Кипр
Площадь 79 м²
Этаж 79
Основные преимущества:- знаковая архитектура от ведущего бюро из Лондона;- захватывающий вид…
$569,145
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Параметры недвижимости в Agios Georgios Lemesou, Кипр

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