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Долгосрочная аренда домов в Agios Georgios Lemesou, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Агиос - Георгиос, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3-спальный верхний дом, расположенный в центре города, в 10 минутах ходьбы от моря. Рядом со…
$2,604
в месяц
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