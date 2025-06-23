Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Agios Georgios Lemesou
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Agios Georgios Lemesou, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Агиос - Георгиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 2
Этаж 2
Квартира в Лимассоле, Agios Georgios 🏢 Тип: Квартира 📐 Площадь покрытия: 89 м2 🏢 Пол: 2-й 🚗…
$2,132
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти