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Квартиры в Agia Eirini Lefkosia, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты с furnishings в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Квартира 4 комнаты с furnishings
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 130 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€320,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Agia Eirini Lefkosia, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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