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Квартиры с террасой в Сплитско-Далматинской жупания, Хорватия

Сплит
30
Grad Makarska
78
Opcina Okrug
87
Макарска
78
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50 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/1
Продаем пентхаус S5 с террасой на крыше, в 250 метрах от моря и пляжа, Округ Горни, остров Ч…
$464,917
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше, S8, расположенный в 250 метрах от моря и пляжа в Ок…
$521,872
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаем квартиру S3 на первом этаже, в 250 метрах от моря и пляжа, Округ Горни, остров Чиово…
$241,304
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Продаем квартиру S4 на первом этаже нового дома в Округе Горни, в отличном месте в 150 метра…
$282,490
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Квартира 2 спальни в Opcina Marina, Хорватия
Квартира 2 спальни
Opcina Marina, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Новая квартира в исключительном месте, 100 м от моря, сад, S1 Мы продаем новую квартиру S…
$259,622
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Квартира 3 спальни в Seget Donji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Seget Donji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/4
Продается квартира S3 на первом этаже жилого дома, в 100 метрах от моря и пляжа, Сегет Доньи…
$336,896
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Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
New Building ČIOVO/TROGIR, Apartment S7 – 69.75m2 This modern apartment in a new building on…
$240,252
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаем квартиру S1 на первом этаже нового дома с собственным бассейном, в 250 метрах от мор…
$351,271
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$209,853
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 4
HILLS RESIDENCE Макарска: ваше новое измерение роскошной жизни Проект HILLS RESIDENCE привно…
$334,821
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Квартира 3 спальни в Трогир, Хорватия
Квартира 3 спальни
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Роскошные апартаменты на первом этаже, вид, 2 парковочных места, общий бассейн Мы продаем…
$416,115
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$304,801
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше, на втором этаже нового здания в Округе Горни, в пре…
$407,196
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Квартира 3 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 4
HILLS RESIDENCE Макарска: ваше новое измерение роскошной жизни Проект HILLS RESIDENCE привно…
$372,004
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Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
New Building ČIOVO/TROGIR, Apartment S4 – 69.75m2 This modern apartment in a new building on…
$235,824
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Квартира в новом доме S1, первый этаж, Округ Горни, 200 м от моря и пляжа Продается кварт…
$269,980
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Квартира 3 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 104 м²
Этаж 2/3
New Building ČIOVO/TROGIR, Penthouse S10 – 104m2 This modern penthouse in a new building on …
$476,076
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Роскошные апартаменты S1 на первом этаже, частный бассейн Продаем роскошную квартиру S1 н…
$495,892
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продаем пентхаус S8 на втором этаже с террасой на крыше, Округ Горни, остров Чиово. Здани…
$382,940
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$143,819
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Пентхаус в Seget Donji, Хорватия
Пентхаус
Seget Donji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Продается пентхаус S9 на четвертом этаже жилого дома, в 100 метрах от моря и пляжа, Сегет До…
$837,008
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Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Apartment with sea view, S5, 70 m2, terrace 20 m2, Okrug Gornji, Čiovo In a completely peace…
$407,433
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1
Продаем квартиру на первом этаже дома с собственным бассейном, в 300 метрах от моря и пляжа,…
$380,589
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$211,793
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Квартира 3 комнаты в Комижа, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Комижа, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 2/7
Комижа центр, просторная квартира 3BDR с видом на море с террасой, возможность! На втором эт…
$321,075
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Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 2/1
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше, на втором этаже нового здания в Округе Горни, в пре…
$366,191
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира S3 на первом этаже здания, Округ Горни, остров Чиово. Квартира располо…
$217,880
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 4
New construction in Makarska ⌂ apartment S3 – Ground floor In one of the quieter locations i…
$237,678
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$313,776
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Квартира 1 спальня в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 1 спальня
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Мы выступаем посредниками при продаже квартиры S2 с садом на первом этаже нового здания в Ок…
$176,171
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Типы недвижимости в Сплитско-Далматинской жупания

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинской жупания, Хорватия

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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