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Квартиры с бассейном в Сплитско-Далматинской жупания, Хорватия

Сплит
30
Grad Makarska
78
Opcina Okrug
87
Макарска
78
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18 объектов найдено
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше, S8, расположенный в 250 метрах от моря и пляжа в Ок…
$521,872
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Nekretnine Larus
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Продаем квартиру S4 на первом этаже нового дома в Округе Горни, в отличном месте в 150 метра…
$282,490
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Квартира 3 спальни в Seget Donji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Seget Donji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/4
Продается квартира S3 на первом этаже жилого дома, в 100 метрах от моря и пляжа, Сегет Доньи…
$336,896
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Nekretnine Larus
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаем квартиру S1 на первом этаже нового дома с собственным бассейном, в 250 метрах от мор…
$351,271
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Nekretnine Larus
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Квартира 3 спальни в Трогир, Хорватия
Квартира 3 спальни
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Роскошные апартаменты на первом этаже, вид, 2 парковочных места, общий бассейн Мы продаем…
$416,115
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше, на втором этаже нового здания в Округе Горни, в пре…
$407,196
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Роскошные апартаменты S1 на первом этаже, частный бассейн Продаем роскошную квартиру S1 н…
$495,892
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продаем пентхаус S8 на втором этаже с террасой на крыше, Округ Горни, остров Чиово. Здани…
$382,940
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Пентхаус в Seget Donji, Хорватия
Пентхаус
Seget Donji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Продается пентхаус S9 на четвертом этаже жилого дома, в 100 метрах от моря и пляжа, Сегет До…
$837,008
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1
Продаем квартиру на первом этаже дома с собственным бассейном, в 300 метрах от моря и пляжа,…
$380,589
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Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 2/1
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше, на втором этаже нового здания в Округе Горни, в пре…
$366,191
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
Продается квартира S4 на первом этаже здания, Округ Горни, остров Чиово. Квартира располо…
$295,562
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира S3 на первом этаже здания, Округ Горни, остров Чиово. Квартира располо…
$217,880
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Пентхаус в Трогир, Хорватия
Пентхаус
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/3
Роскошный двухуровневый пентхаус на втором этаже, большая терраса, 2 парковочных места, общи…
$728,202
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
Продается квартира S5 на первом этаже здания, Округ Горни, остров Чиово. Квартира располо…
$216,829
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира S6 на первом этаже здания, Округ Горни, остров Чиово. Квартира располо…
$235,121
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продаем пентхаус S7 на втором этаже с террасой на крыше, Округ Горни, остров Чиово. Здани…
$482,609
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Продаем квартиру S2 на первом этаже с садом, лифтом, бассейном, в исключительном месте в 100…
$408,042
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Типы недвижимости в Сплитско-Далматинской жупания

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинской жупания, Хорватия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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