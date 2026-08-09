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Квартиры в Сплитско-Далматинской жупания, Хорватия

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Сплит
29
Grad Makarska
76
Opcina Okrug
124
Макарска
76
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307 объектов найдено
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Продаётся пентхаус S6 с террасой на крыше, расположенный на втором этаже нового дома в Округ…
$582,655
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся пентхаус S6 с террасой на крыше, расположенный на втором этаже нового дома в Округ…
$440,487
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Пентхаус в Трогир, Хорватия
Пентхаус
Трогир, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Пентхаус A6 с террасой на крыше, видом и гаражом, рядом с пляжем. Жилой дом будет построе…
$533,440
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Продаётся квартира S2 на первом этаже небольшого жилого дома в районе Округ Горни, остров Чи…
$399,414
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Квартира 1 спальня в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 1 спальня
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Продаётся несколько квартир в новом проекте в Округе Горни, остров Чиово, южная ориентация, …
$185,700
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается пентхаус с террасой на крыше S13 на третьем этаже в новом проекте в районе Округ Г…
$527,270
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Продаём двухкомнатную квартиру S6 на втором этаже нового современного жилого комплекса Okrug…
$257,099
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше S14 на третьем этаже в новом проекте в районе Округ …
$585,856
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Квартира 2 спальни в Трогир, Хорватия
Квартира 2 спальни
Трогир, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Мы продаем несколько квартир в новом проекте в Трогире, остров Чиово, ориентированном на юг,…
$305,929
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый проект в Округе Горни, 14 квартир, S1 Мы продаем 14 квартир в новом проекте в Округ…
$284,288
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Новый проект в Округе Горни, 14 квартир, S5 Мы продаем 14 квартир в новом проекте в Округ…
$279,286
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся несколько квартир в новом проекте в Округе Горни. Современное и качественное стро…
$224,630
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Пентхаус 3 комнаты в Макарска, Хорватия
Пентхаус 3 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/4
Hills Residence в Мака́рске — это современный жилой комплекс, который сочетает в себе архите…
$321,438
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Мы продаем несколько квартир в новом проекте в Округе Горни, остров Чиово, южная ориентация,…
$284,868
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Продаётся несколько квартир в новом проекте в Округе Горни, остров Чиово, южная ориентация, …
$379,824
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира S2 на первом этаже, прямо у моря и пляжа, Округ Горни, остров Чиово. З…
$600,091
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Роскошная квартира на первом этаже S2, 200 м от моря Продаем роскошную квартиру S2 на пер…
$427,392
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Роскошный пентхаус с террасой на крыше S3 Мы продаем роскошную квартиру-пентхаус S3 с тер…
$629,216
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Мы продаем несколько квартир в новом проекте в районе Округ Горни, остров Чиово, южная ориен…
$605,472
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продаётся квартира S4 на первом этаже новостройки в Округе Горни, в престижном месте, в 600 …
$293,403
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 2
Продаётся пентхаус S9 с террасой на крыше, расположенный на втором этаже нового дома в Округ…
$581,499
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Роскошные апартаменты S1 на первом этаже, частный бассейн Продаем роскошную квартиру S1 н…
$534,240
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продаётся квартира S4 на первом этаже, в 200 метрах от моря и пляжа, в районе Округ Горни, о…
$313,525
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Мы продаем несколько квартир в новом жилом комплексе в районе Округ Горни, остров Чиово, с ю…
$379,824
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продается двухкомнатная квартира S4 на первом этаже нового современного здания Okrug Gornji …
$245,413
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Квартира 2 спальни в Seget Donji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Seget Donji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Квартира S4 на первом этаже многоквартирного дома в районе Сегет Доньи Квартира расположе…
$231,165
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Квартира 3 спальни в Трогир, Хорватия
Квартира 3 спальни
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Мы продаем несколько квартир в новом проекте в Трогире, остров Чиово, ориентированном на юг,…
$564,792
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Мы продаем квартиру S3 на первом этаже, второй ряд к морю и пляжу, Округ Горни, остров Чиово…
$647,157
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Продаем квартиру S2 на первом этаже с садом, лифтом, бассейном, в исключительном месте в 100…
$384,727
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается пентхаус-квартира S8 с террасой на крыше, расположенная на третьем этаже нового зд…
$585,856
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Типы недвижимости в Сплитско-Далматинской жупания

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинской жупания, Хорватия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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