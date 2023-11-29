ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Жилая
Сплитско-Далматинская жупания
Квартиры
Квартиры в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
двухкомнатные
3
трехкомнатные
4
Квартира
Очистить
109 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
1
1
42 м²
Сплит, Трстеник, двухкомнатная квартира 41,5м2 на 10 этаже жилого дома с лифтом. Вся квартир…
€180,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
2
2
71 м²
The island of Brač, Sutivan, fully furnished two bedroom apartment with an interior area of …
€239,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
1
1
62 м²
Сплит, Жнян, однокомнатная комфортабельная квартира 62 м2 на 3/4. на первом этаже дома с лиф…
€315,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Солин, Хорватия
3
1
45 м²
Сплит, Ловрет - меньшая трехкомнатная квартира площадью 45,43м2.Эти меньшие по размеру трехк…
€185,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
2
2
92 м²
Kaštela, Kaštel Novi Two-bedroom apartment in Kaštel Novi - new building Total area of the…
€220,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
1
74 м²
Split, Mertojak, comfortable two bedroom apartment for sale, sea Two bedroom apartment of a…
€280,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3
1
57 м²
Trogir, near the old city center, apartment with a total area of 57 m2, in a residential bui…
€179,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3
2
74 м²
Trogir, Čiovo, apartment 74 m2, living room with kitchen and dining room, two bedrooms and t…
€220,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
3
1
57 м²
Kaštel Novi, two bedroom apartment under construction, area approx. 57 m2 on the 2nd floor o…
€171,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Vira, Хорватия
2
2
56 м²
Хвар, Хвар, однокомнатная квартира на первом этаже дома площадью 43 м2 плюс веранда 14 м2.Кв…
€218,400
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
2
110 м²
Kaštel Kambelovac, a beautiful penthouse of approx. 110 m2 on the 2nd floor and attic of a b…
€240,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Vucevica, Хорватия
3
2
102 м²
Kaštel Gomilica, three bedroom apartment of 88.05 m2 + terrace of 15.66 m2 on the 2/2 floor …
€160,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 комната
Трогир, Хорватия
1
1
52 м²
Trogir, Čiovo, one bedroom comfortable apartment on the first floor of a new building. It c…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
1
74 м²
Split, Blatine, three bedroom apartment with registered area of 74 m2 (ownership certificate…
€300,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
2
72 м²
Split, Kocunar, three bedroom apartment on the 1st floor of a residential building, surface …
€255,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Трогир, Хорватия
2
2
74 м²
Beautiful apartment in Čiovo (Balan area) with an open sea view Apartment area: 73.50m2 Th…
€209,222
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Макарска, Хорватия
3
1
72 м²
Макарска, Били бриг, двухкомнатная квартира 72 м2 на 2 этаже жилого дома, ориентация восток-…
€299,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3
2
119 м²
Seget Donji, luxurious apartment with open sea view Apartment area: 119m2 (with 2 balconies…
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 комната
Vira, Хорватия
1
1
122 м²
Hvar, Hvar, new construction, 2 apartments with parking spaces In a smaller residential bui…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Sutivan, Хорватия
3
2
104 м²
www.biliskov.com ID: 13486 Брач, Сутиван Трехкомнатная квартира площадью 104,37м2 на 1 эт…
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2
1
50 м²
Split, Lokve, two bedroom apartment, 50m2, on the 2nd floor of a building without an elevato…
€200,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Train
Grad Split, Хорватия
3
1
73 м²
5
Эксклюзивная квартира в центре Сплита – идеально подходит для жизни и работы Мы представляем…
€345,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с террасой
Макарска, Хорватия
4
111 м²
1/3
I26296 Крвавица
€385,047
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
1
75 м²
Сплит - Мертояк - комфортабельная двухкомнатная квартира с полезной площадью 75м2 с садом 85…
€370,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
1
62 м²
Сплит, Кочунар, трехкомнатная квартира 59м2 с лоджией 6м2 на 3 этаже жилого дома без лифта, …
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
3
1
80 м²
Čiovo Island, Okrug Gornji, furnished and equipped apartment of 80.37 m2 on the first floor …
€265,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
2
1
58 м²
EXCLUSIVE SALE, BUYER DOES NOT PAY AGENCY COMMISSION! Brač, Sutivan, a picturesque little p…
€184,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Трогир, Хорватия
2
2
76 м²
Trogir, two bedroom luxury apartment, a perfect combination of elegance, comfort and modern …
€260,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3
1
60 м²
Trogir, in a new building on the third floor of the building, an apartment of 60m2. The apa…
€292,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2
1
61 м²
Сплит, Кочунар, мы продаем двухкомнатную квартиру 61м2, на 3-м этаже жилого дома без лифта, …
€225,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL