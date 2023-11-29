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Квартиры в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

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109 объектов найдено
Квартира 1 комната в Grad Split, Хорватия
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Сплит, Трстеник, двухкомнатная квартира 41,5м2 на 10 этаже жилого дома с лифтом. Вся квартир…
€180,000
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Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
The island of Brač, Sutivan, fully furnished two bedroom apartment with an interior area of …
€239,000
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Квартира 1 комната в Grad Split, Хорватия
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Сплит, Жнян, однокомнатная комфортабельная квартира 62 м2 на 3/4. на первом этаже дома с лиф…
€315,000
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Квартира 3 комнаты в Солин, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Солин, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Сплит, Ловрет - меньшая трехкомнатная квартира площадью 45,43м2.Эти меньшие по размеру трехк…
€185,000
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Квартира 2 комнаты в Kastel Novi, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Kaštela, Kaštel Novi Two-bedroom apartment in Kaštel Novi - new building Total area of the…
€220,000
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Split, Mertojak, comfortable two bedroom apartment for sale, sea Two bedroom apartment of a…
€280,000
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Квартира 3 комнаты в Трогир, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Трогир, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Trogir, near the old city center, apartment with a total area of 57 m2, in a residential bui…
€179,000
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Квартира 3 комнаты в Трогир, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Трогир, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Trogir, Čiovo, apartment 74 m2, living room with kitchen and dining room, two bedrooms and t…
€220,000
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Квартира 3 комнаты в Kastel Novi, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Kaštel Novi, two bedroom apartment under construction, area approx. 57 m2 on the 2nd floor o…
€171,000
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Квартира 2 комнаты в Vira, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Vira, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Хвар, Хвар, однокомнатная квартира на первом этаже дома площадью 43 м2 плюс веранда 14 м2.Кв…
€218,400
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Квартира 2 комнаты в Kastel Novi, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 110 м²
Kaštel Kambelovac, a beautiful penthouse of approx. 110 m2 on the 2nd floor and attic of a b…
€240,000
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Квартира 3 комнаты в Vucevica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Vucevica, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Kaštel Gomilica, three bedroom apartment of 88.05 m2 + terrace of 15.66 m2 on the 2/2 floor …
€160,000
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Квартира 1 комната в Трогир, Хорватия
Квартира 1 комната
Трогир, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Trogir, Čiovo, one bedroom comfortable apartment on the first floor of a new building. It c…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Split, Blatine, three bedroom apartment with registered area of 74 m2 (ownership certificate…
€300,000
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Split, Kocunar, three bedroom apartment on the 1st floor of a residential building, surface …
€255,000
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Квартира 2 комнаты в Трогир, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Трогир, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Beautiful apartment in Čiovo (Balan area) with an open sea view Apartment area: 73.50m2 Th…
€209,222
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Квартира 3 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Макарска, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Макарска, Били бриг, двухкомнатная квартира 72 м2 на 2 этаже жилого дома, ориентация восток-…
€299,000
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Квартира 3 комнаты в Трогир, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Трогир, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Seget Donji, luxurious apartment with open sea view Apartment area: 119m2 (with 2 balconies…
€320,000
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Квартира 1 комната в Vira, Хорватия
Квартира 1 комната
Vira, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Hvar, Hvar, new construction, 2 apartments with parking spaces In a smaller residential bui…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
www.biliskov.com  ID: 13486 Брач, Сутиван Трехкомнатная квартира площадью 104,37м2 на 1 эт…
€350,000
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Квартира 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Split, Lokve, two bedroom apartment, 50m2, on the 2nd floor of a building without an elevato…
€200,000
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Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Train в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Train
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 5
Эксклюзивная квартира в центре Сплита – идеально подходит для жизни и работы Мы представляем…
€345,000
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Квартира 4 комнаты с террасой в Макарска, Хорватия
Квартира 4 комнаты с террасой
Макарска, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 111 м²
Этаж 1/3
I26296 Крвавица
€385,047
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Сплит - Мертояк - комфортабельная двухкомнатная квартира с полезной площадью 75м2 с садом 85…
€370,000
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Сплит, Кочунар, трехкомнатная квартира 59м2 с лоджией 6м2 на 3 этаже жилого дома без лифта, …
€250,000
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Квартира 3 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Čiovo Island, Okrug Gornji, furnished and equipped apartment of 80.37 m2 on the first floor …
€265,000
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Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
EXCLUSIVE SALE, BUYER DOES NOT PAY AGENCY COMMISSION! Brač, Sutivan, a picturesque little p…
€184,900
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Квартира 2 комнаты в Трогир, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Трогир, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Trogir, two bedroom luxury apartment, a perfect combination of elegance, comfort and modern …
€260,000
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Квартира 3 комнаты в Трогир, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Трогир, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Trogir, in a new building on the third floor of the building, an apartment of 60m2. The apa…
€292,000
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Квартира 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Сплит, Кочунар, мы продаем двухкомнатную квартиру 61м2, на 3-м этаже жилого дома без лифта, …
€225,000
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Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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