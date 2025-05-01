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Квартиры с гаражом в Сплитско-Далматинской жупания, Хорватия

Сплит
30
Grad Makarska
78
Opcina Okrug
87
Макарска
78
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7 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Seget Donji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Seget Donji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/4
Продается квартира S3 на первом этаже жилого дома, в 100 метрах от моря и пляжа, Сегет Доньи…
$336,896
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Nekretnine Larus
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Квартира 3 спальни в Трогир, Хорватия
Квартира 3 спальни
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Роскошные апартаменты на первом этаже, вид, 2 парковочных места, общий бассейн Мы продаем…
$416,115
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Nekretnine Larus
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Пентхаус в Seget Donji, Хорватия
Пентхаус
Seget Donji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Продается пентхаус S9 на четвертом этаже жилого дома, в 100 метрах от моря и пляжа, Сегет До…
$837,008
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Nekretnine Larus
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1
Продаем квартиру на первом этаже дома с собственным бассейном, в 300 метрах от моря и пляжа,…
$380,589
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Nekretnine Larus
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English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Трогир, Хорватия
Пентхаус
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/3
Роскошный двухуровневый пентхаус на втором этаже, большая терраса, 2 парковочных места, общи…
$728,202
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Nekretnine Larus
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English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/1
Продаем квартиру на первом этаже дома с гаражом и парковочным местом, в 300 метрах от моря и…
$344,435
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Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Мы продаем роскошную меблированную квартиру-пентхаус на третьем этаже в Округе Горни, остров…
$366,191
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Nekretnine Larus
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English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski

Типы недвижимости в Сплитско-Далматинской жупания

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинской жупания, Хорватия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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